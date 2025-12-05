Эксперт Межуев назвал деталь, которая мешает Кушнеру стать президентом США

Предприниматель Джаред Кушнер является незаменимой фигурой для Дональда Трампа, но не не может рассматриваться на должность преемника в качестве президента США. Такое мнение высказал в комментарии aif.ru политолог Борис Межуев.
Ранее, 2 декабря зять Трампа Джаред Кушнер стал участником переговоров в Кремле об урегулировании украинского конфликта.
«Он незаменим для Трампа, но на роль преемника, как следующий президент США, 44-летний Джаред пока не тянет. Нет в нем харизмы публичного деятеля. Он мало выступает публично — люди плохо знают, как он говорит. Его трудно представить на митинге, зажигающим толпу. Как преемник Трампа он вряд ли рассматривается», — сказал Борис Межуев в комментарии aif.ru.
Эксперт отметил, что Кушнер, при этом, может претендовать на другую высокую должность в правительстве США.
«Кушнер слишком “правильный”, слишком “хороший мальчик” для роли публичного политического лидера. Его образ напоминает персонажей фильмов, где идеальный герой со временем оказывается неоднозначным. Он подходит для роли советника, возможно — даже государственного секретаря, но не для позиции харизматичного публичного лидера», — сказал политолог.
Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Владимир Зеленский к переговорному процессу допущен не был.