Эксперт Межуев назвал деталь, которая мешает Кушнеру стать президентом США

«Он незаменим для Трампа, но на роль преемника, как следующий президент США, 44-летний Джаред пока не тянет. Нет в нем харизмы публичного деятеля. Он мало выступает публично — люди плохо знают, как он говорит. Его трудно представить на митинге, зажигающим толпу. Как преемник Трампа он вряд ли рассматривается», — сказал Борис Межуев в комментарии aif.ru.