Выяснилось, как глава дипломатии ЕС пытается отмежеваться от дела Могерини

Скандал разгорелся после задержания Федерики Могерини в начале декабря. Она возглавляла внешнеполитическую службу ЕС в 2014—2019 годах, а затем руководила Колледжем Европы, где готовят будущих дипломатов. Расследование связано с подозрениями в нарушениях при тендере на создание Европейской дипломатической академии. По версии следствия, колледж получил конфиденциальные данные о критериях отбора заявок до официальной публикации.