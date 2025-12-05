Выяснилось, как глава дипломатии ЕС пытается отмежеваться от дела Могерини

Кая Каллас направила сотрудникам внутреннее письмо, в котором назвала обвинения против своей предшественницы «глубоко шокирующими», но подчеркнула, что они относятся к прежним периодам. Однако внутри службы документ вызвал недоверие.
По данным европейских изданий, Каллас заявила, что претензии следствия не должны отражаться на работе дипломатического корпуса. Но часть сотрудников восприняла письмо как попытку максимально быстро дистанцироваться от громкого расследования. За кулисами звучит критика: прозрачности, по мнению дипломатов, не хватает, а меры внутреннего контроля остаются малоизвестными, передает Berliner Zeitung (BZ).
Некоторые работники отмечают, что сигналы о манипуляциях, по всей видимости, игнорировались в предыдущие годы. Вопросы вызывает и объявленная Каллас антикоррупционная стратегия: почему необходимость её введения возникла только в текущий период, и насколько структура службы изначально была уязвима к нарушениям.
Скандал разгорелся после задержания Федерики Могерини в начале декабря. Она возглавляла внешнеполитическую службу ЕС в 2014—2019 годах, а затем руководила Колледжем Европы, где готовят будущих дипломатов. Расследование связано с подозрениями в нарушениях при тендере на создание Европейской дипломатической академии. По версии следствия, колледж получил конфиденциальные данные о критериях отбора заявок до официальной публикации.
После допроса Могерини отпустили, и она ушла в отставку с поста ректора. В деле фигурирует и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. На фоне расследования он оставил должность директора Еврокомиссии по региону Ближнего Востока, Северной Африки и стран Персидского залива.
Читайте также: Верховный суд РФ привлёк родственников Ларисы Долиной к спору о её квартире.