Стало известно о попытке Каллас отстраниться от коррупционного скандала с Могерини

52-летняя Федерика Могерини, занимавшая пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год, была задержана в рамках расследования дела о мошенничестве. Вместе с ней по делу проходят ещё два человека: бывший генеральный секретарь Дипломатической службы ЕС Стефано Саннино и менеджер Европейского колледжа, чье имя не разглашается. 3 декабря Могерини была освобождена.