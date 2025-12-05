Стало известно о попытке Каллас отстраниться от коррупционного скандала с Могерини

«Во внутреннем письме Euroactiv она говорила о “глубоко шокирующих” обвинениях, но в то же время подчёркивала, что они были сделаны “в соответствии с предыдущими мандатами”. По словам Каллас, обвинения никоим образом не должны умалять “хорошую работу” EAD», — говорится в материале.
При этом BZ стало известно, что некоторые сотрудники EAD критически относятся к «творчеству» Каллас.
Кроме того, заверения Каллас о «полной прозрачности» вызывают всё больше недовольства за закрытыми дверями. Дипломаты жалуются, что до сих пор не было опубликовано достаточно подробной информации о структурах внутреннего контроля.
Отмечается, что правоконсервативные фракции Европарламента используют скандал для критики руководства ЕС, указывая на структурные слабости и недостаток прозрачности, которые могут подорвать доверие к институтам союза.
52-летняя Федерика Могерини, занимавшая пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год, была задержана в рамках расследования дела о мошенничестве. Вместе с ней по делу проходят ещё два человека: бывший генеральный секретарь Дипломатической службы ЕС Стефано Саннино и менеджер Европейского колледжа, чье имя не разглашается. 3 декабря Могерини была освобождена.
Накануне стало известно, что итальянский дипломат объявила о досрочном уходе с поста ректора колледжа Европы в Брюгге после обвинений в мошенничестве и коррупции, связанных с девятимесячной программой подготовки дипломатов ЕС в 2021—2022 годах. Контракт имел многомиллионную стоимость, расследованием занимаются прокуратура и антикоррупционное агентство OLAF.
