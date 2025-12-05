Божественный ритуал и лимузинная дипломатия: как в Индии встречали Путина

Визит президента России Владимира Путина в Индию 4−5 декабря стал событием, насыщенным не только политическими переговорами, но и глубокими культурными жестами, раскрывающими особый характер отношений между странами.
От древнего ритуала на удачу до доверительной беседы в салоне автомобиля — каждая деталь этого визита говорила о взаимном уважении и стратегическом партнерстве.
Древний обряд на удачу: Аарти для российского президента.
Накануне приезда Владимира Путина в индийском городе Варанаси, одном из древнейших священных городов мира, был проведен особый ритуал — Аарти. Жители города под традиционную музыку совершили обряд поклонения перед фотографией российского лидера.
Яркие кадры этого действа быстро разлетелись по мировым СМИ, породив вопрос: что это означает.
Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов пояснил: «Это стандартный обряд. То же самое в Индии устраивают и когда президент США Трамп приезжает, и президент Франции Макрон. В общем, местный красивый обычай».
Эксперт отметил, что ритуал призван принести дополнительную удачу, а для встречи высокого гостя в Индии готовятся масштабно: «В Индии Путину устроят торжественную встречу в аэропорту, как обычно, развесят приветственные баннеры на улицах. Стандартные мероприятия, просто с индийской спецификой: разместят еще, скорее всего, много разнообразных курильниц вокруг, повесят гирлянды из цветов».
Доктор исторических наук Баатр Китинов, увидел в этом событии еще более глубокий смысл.
«Это индусский обряд. И на самом деле он проводится перед божеством. Но сейчас, видимо, суть обряда сместилась, и он трактуется также и в отношении человека, показывая его важность. И такой случай, вероятно, можно назвать уникальным».
По словам востоковеда, на Востоке крайне важна особая аура вокруг значимых событий.
«Поэтому проводятся действия, которые ее усиливают или создают. Тем более если речь идет о положительном деле. Подобный обряд направлен на усиление, продолжение и на сохранение», — отметил эксперт.
Индийские СМИ написали, что ритуал Аарти стал не просто «красивым обычаем», а символическим посланием, возвышающим уровень визита до сакрального и подчеркивающим исключительное уважение к российскому президенту.
Почётное место в автомобиле Моди.
Президент России в интервью India Today вспомнил, как во время саммита ШОС предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди проехаться вместе в своем автомобиле Aurus. Поездка была незапланированной, но крайне продуктивной: «обсуждались “текущие вопросы”».
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова раскрыла преимущества такого формата общения.
«Почему вошла в моду “лимузинная дипломатия”? Во-первых, это удобно, это экономия времени… Конечно, это приватность, когда тет-а-тет можно обсудить самые острые вопросы, которые не хочется обсуждать в присутствии посторонних людей, советников, прессы», — отметила специалист.
Она добавила, что «сокращается дистанция, когда люди садятся вместе на одно заднее сиденье автомобиля», что помогает создать более тесный контакт.
Но в этой, неформальной, обстановке скрыты и тонкости протокола. Холгова пояснила: «По правилам этикета и протокола самое почётное место в автомобиле — это место по диагонали от водителя, то есть заднее справа. И нередко глава государства отдает это место гостю, а сам садится слева».
Анализ фотографий показывает изящный дипломатический танец: во время той самой поездки на саммите ШОС почетное место в Aurus Путина занял Нарендра Моди.
А уже во время текущего визита в Индию Моди, встречая Путина, уступил лучшее место в авто российскому президенту. Этот взаимный жест — яркая демонстрация равного статуса и глубокого уважения.
Более того, как отмечает Альбина Холгова, «именно Владимиру Владимировичу приписывают привычку общаться с лидерами других стран внутри своего “Ауруса”».
Таким образом, «лимузинная дипломатия» — это не только эффективный инструмент закрытых переговоров, но и демонстрация технологического суверенитета России.
«Это не только приватное и доверительное общение, но и демонстрация технологического суверенитета России… Стоит отметить, что это еще и демонстрация всему миру прекрасного автомобиля — роскошного отечественного “Ауруса”», — подытожила протоколист.
Этот визит наглядно показал, что российско-индийские отношения — это не просто набор договоров и контрактов. Это живое общение, написанное взаимным уважением культур, доверием лидеров и совпадением стратегических интересов в многополярном мире.
От священных огней Варанаси до комфортабельного салона авто — все элементы этой поездки работали на создание той самой важной общей «ауры», на которую и был направлен красивый индийский ритуал.