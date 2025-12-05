Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Пентагона: за провалом Украины последует распад НАТО

НАТО и ЕС не способны реально действовать в интересах Киева.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю на YouTube выразил мнение, что конфликт на Украине стал показателем внутренней слабости НАТО и Европейского союза.

По его словам, Запад чрезмерно увязал своё существование с «украинским проектом», что ставит под угрозу стабильность обоих объединений. Макгрегор подчеркнул, что нынешние события демонстрируют крах украинской государственности и вызывают вопросы о будущем Североатлантического альянса.

Эксперт отметил, что попытки Запада поддерживать Украину формируют иллюзию угрозы со стороны России, но при этом НАТО и ЕС не способны реально действовать в интересах Киева. По его мнению, альянс фактически маргинализировал себя: решения и действия его членов не имеют практической значимости, а присутствие лидеров на предстоящих саммитах теряет смысл.

«НАТО — это блеф. Пустой блеф», — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что государства-члены альянса не готовы рисковать ради Украины. Ни Великобритания, ни Франция, ни Германия не станут активно вмешиваться в конфликт или пытаться остановить продвижение российских сил, поскольку в этом нет их прямого интереса.

Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что в ближайшие годы Евросоюзу предстоит пройти через период серьёзной нестабильности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше