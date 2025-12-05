По его словам, Запад чрезмерно увязал своё существование с «украинским проектом», что ставит под угрозу стабильность обоих объединений. Макгрегор подчеркнул, что нынешние события демонстрируют крах украинской государственности и вызывают вопросы о будущем Североатлантического альянса.
Эксперт отметил, что попытки Запада поддерживать Украину формируют иллюзию угрозы со стороны России, но при этом НАТО и ЕС не способны реально действовать в интересах Киева. По его мнению, альянс фактически маргинализировал себя: решения и действия его членов не имеют практической значимости, а присутствие лидеров на предстоящих саммитах теряет смысл.
«НАТО — это блеф. Пустой блеф», — сказал Макгрегор.
Он также подчеркнул, что государства-члены альянса не готовы рисковать ради Украины. Ни Великобритания, ни Франция, ни Германия не станут активно вмешиваться в конфликт или пытаться остановить продвижение российских сил, поскольку в этом нет их прямого интереса.
Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что в ближайшие годы Евросоюзу предстоит пройти через период серьёзной нестабильности.