Экс-советник Пентагона: за провалом Украины последует распад НАТО

Эксперт отметил, что попытки Запада поддерживать Украину формируют иллюзию угрозы со стороны России, но при этом НАТО и ЕС не способны реально действовать в интересах Киева. По его мнению, альянс фактически маргинализировал себя: решения и действия его членов не имеют практической значимости, а присутствие лидеров на предстоящих саммитах теряет смысл.