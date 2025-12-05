Судьба Владимира Зеленского предрешена, его отставка лишь дело времени и может произойти в любой момент. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров рассказал aif.ru, куда уедет глава киевского режима после сделки США и России по Украине, а также раскрыл агентом разведки какой страны он является.
Трамп не хочет видеть Зеленского.
Президент США Дональд Трамп больше не хочет видеть на переговорах по урегулированию украинского конфликта Зеленского, уверен Вакаров.
«Это очевидно. Президент США сам об этом сказал еще, по-моему, 26-го числа, когда Зеленский публично заявлял, что хотел бы провести встречу с американским лидером», — отметил политолог.
Эксперт напомнил, что при последней встрече с главой киевского режима Трамп говорил о том, что у Зеленского плохая ситуация, предлагал действовать по-другому.
«Но Зеленский думал, что перехитрил Трампа: поехал в Британию, потом во Францию, мы все наблюдали эту картину. И сегодня президент Соединенных Штатов в очередной раз обозначил, что предупреждал Зеленского, что дела его станут хуже, так и произошло», — сказал Вакаров.
Замена Зеленскому уже найдена.
В части переговоров по урегулированию украинского конфликта США сегодня доверяют двум представителям киевского режима: секретарю СНБО Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову, отметил эксперт.
«Умеров и Гнатов — два человека, которым американцы доверяют на данный момент. Умеров, так скажем, давно их клиент, имею в виду, что он гражданин США, состоит в переговорной группе, но главным в сделке по Украине будет именно Гнатов», — сказал Вакаров.
Политолог объяснил это тем, что Гнатов военный штабист и как никто другой знает реальную картину в зоне СВО, также у него есть влияние на военных и необходимые рычаги управления.
«Гнатов — идеальный исполнитель воли Соединённых Штатов Америки. Ведь если сделка по Украине состоится, им нужен человек, который выполнит их конкретную задачу. Гнатов не писал какие-то бумаги, он знает, что надо делать и как. В случае заключения сделки, кто даст команду на отвод ВСУ? Зеленский? Вряд ли. А вот Гнатов может. То есть Зеленский просто не нужен Вашингтону», — пояснил Вакаров.
Зеленский подаст в отставку в любой момент.
Глава киевского режима Владимир Зеленский может подать в отставку в любой момент, удивительно, что он до сих пор не сделал это, отметил эксперт.
«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление — реакция на отставку последнего. Больше ни от кого подобных прогнозов не прозвучало. Но я удивлен, что Зеленский до сих находится в должности», — сказал Вакаров.
Ведь Зеленский, пояснил эксперт, после переговоров по Украине с участием делегации США в Москве прекрасно понимает, к чему все идет, учитывая продолжительность состоявшейся встречи, прозвучавших оценок от президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина.
«Зеленский сейчас делает только одну вещь: тянет время. Его интересуют только гарантии, то есть детали его дальнейшего существования. Но очень скоро его “уволят” или он сам подаст в отставку. Это может произойти в любой момент. Возможно, и до Нового года», — обозначил Вакаров.
Зеленский является сотрудником британской разведки.
Зеленский очень скоро, по всей видимости, уедет на постоянное место жительства в Лондон, считает эксперт.
«Зеленский, скорее всего, уедет в Великобританию. Ведь по факту там его семья живет: и супруга, и дети. В Британии у него и имущество есть. Хотя это может будет и Франция», — сказал Вакаров.
Политолог отметил, что глава киевского режима «находится в руках британцев».
«Зеленский не просто агент, он сотрудник британской разведки. Поэтому его отставка будет очень скоро. Зачем американцам, которые ведут переговоры по урегулированию украинского конфликта, человек, который все сдает и ничего не исполняет?» — подытожил Вакаров.