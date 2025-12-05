Трамп уберет Зеленского до Нового года: где готовится новое убежище

«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление — реакция на отставку последнего. Больше ни от кого подобных прогнозов не прозвучало. Но я удивлен, что Зеленский до сих находится в должности», — сказал Вакаров.