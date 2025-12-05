В ХМАО дума лишилась седьмого депутата и приблизилась к роспуску

Ранее со скандалами гордуму покинули еще 6 депутатов, считавшиеся ставленниками теневого мэра, депутата думы ХМАО Степана Пыталева: Константин Черных (скрыл доходы), Олег Газизов (незаконно избран при наличии судимости за наркотики), Ян Коваль (купил на бюджетные деньги комбината школьного питания «Мерседес»), Александр Дудич (не задекларировал квартиру), бывший вице-спикер Рафаэль Галиев (скрыл спецтехнику на 140 миллионов рублей в Геленджике) и спикер Марат Миннигулов (также не указал в декларации имущество). Также прокуратура требует отставки еще двух депутатов: спикера Александра Никитина, который, по мнению ведомства, незаконно получил пост, и Максима Мальчикова (проверка также выявила нарушения в декларации). Источники сообщают о претензиях силовиков и к другим депутатам гордумы.