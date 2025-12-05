Беларусь заинтересована развивать отношения с Таиландом

Лукашенко также отметил, что эта юго-восточная страна имеет высокий авторитет и занимает достойное место в своем макрорегионе. Белорусский президент напомнил, что между двумя странами установлены дружественные и устойчивые контакты. Это дает возможность расширять связи в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.
«Заинтересованность в активизации и повышении уровня межгосударственного взаимодействия подтверждена во время официального визита министра иностранных дел Беларуси в июле 2025 года», — отмечается в поздравлении.
Реализация существующего потенциала двустороннего сотрудничества, по мнению президента, полностью отвечает интересам обеих стран. Это, по его словам, надежная основа для дальнейшего углубления отношений.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков побывал с визитом в Таиланде летом 2025 года. В ходе переговоров одной из тем было введение безвиза. Также речь шла о запуске прямого авиасообщения.