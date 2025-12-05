Ричмонд
ВСУ провалили контратаку на харьковском направлении

Половина штурмовой группы была уничтожена российскими силами, остальные отступили после ранений.

Источник: Аргументы и факты

На харьковском направлении украинские войска провалили контратаку: российские силы нанесли комплексное огневое поражение штурмовой группе 225-го полка ВСУ, сообщили в силовых структурах РФ.

По данным источников, половина подразделения была ликвидирована, а оставшиеся военнослужащие получили ранения и отошли на исходные позиции. Подчёркивается, что попытка прорыва была полностью сорвана.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области: операторов беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили цель, уточнили координаты и передали их расчёту тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», который выдвинулся на позицию и нанёс удар термобарическими боеприпасами.