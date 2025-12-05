Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области: операторов беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили цель, уточнили координаты и передали их расчёту тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», который выдвинулся на позицию и нанёс удар термобарическими боеприпасами.