«Солнцепеки» сожгли опорник с боевиками ВСУ под Гуляйполем

По информации источников, уничтожение опорного пункта противника способствовало продвижению российских штурмовиков в районе города.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» опорного пункта ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе.

Согласно информации военных Telegram-каналов, опорник украинских боевиков был выявлен российскими операторами БПЛА.

По выявленной цели ударил термобарическими боеприпасами расчет «Солнцепека».

Сообщается об уничтожении опорника вместе с находившимися там военнослужащими противника.

По данным источников, поражение опорного пункта ВСУ способствовало продвижению российских штурмовиков в районе Гуляйполя.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими беспилотниками укрытий украинских боевиков в Запорожской области.

