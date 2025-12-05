«Солнцепеки» сожгли опорник с боевиками ВСУ под Гуляйполем

В Сети появились кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» опорного пункта ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе.
Согласно информации военных Telegram-каналов, опорник украинских боевиков был выявлен российскими операторами БПЛА.
По выявленной цели ударил термобарическими боеприпасами расчет «Солнцепека».
Сообщается об уничтожении опорника вместе с находившимися там военнослужащими противника.
По данным источников, поражение опорного пункта ВСУ способствовало продвижению российских штурмовиков в районе Гуляйполя.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими беспилотниками укрытий украинских боевиков в Запорожской области.