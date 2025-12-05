Ричмонд
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев ознакомился с обновленным парком общественного транспорта в Гулистане

С целью организации внутригородского автобусного сообщения в Гулистан были доставлены 52 современных автобуса, полностью соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5» и работающих на сжатом природном газе.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами, поставленными в Гулистан для обновления парка общественного транспорта, сообщает пресс-служба главы государства.

«С целью организации внутригородского автобусного сообщения в Гулистан были доставлены 52 автобуса. Они полностью соответствуют требованиям экологического стандарта “Евро-5” и работают на сжатом природном газе», — говорится в сообщении.

Новые низкопольные автобусы оборудованы специальными пандусами и отдельными сидениями для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рассчитаны на перевозку 65 пассажиров. Для оплаты проезда предусмотрена возможность использования электронной системы «АТТО».

По данным пресс-службы главы государства, в городских перевозках на общественном транспорте, на основе брутто-контракта организовано движение автобусов по 7 внутригородским маршрутам, полностью охватывающим 23 махалли Гулистана.

«Это позволит вдвое сократить интервал движения автобусов, обеспечив предоставление комфортных, безопасных и доступных транспортных услуг 29 тысячам жителей», — отметили в пресс-службе.

Как отмечается, за год в рамках обновленного сообщения будет оказано транспортных услуг на 38 млрд сумов, а также создано 120 рабочих мест.

Глава государства поручил последовательно продолжить работу по пополнению парков общественного транспорта городов страны современными автобусами и предоставлению качественных услуг населению.

В будущем для города планируется приобрести еще 30 одиннадцатиметровых автобусов дальнего следования. Реализация этого проекта позволит создать более 150 дополнительных рабочих мест.