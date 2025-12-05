Российский боец пнул брошенную в него граната и ликвидировал противника

«Там сидело два противника. Я сразу предложил сдаться. Он выкинул гранату, и она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я её, может быть, даже и не заметил бы. Это была американская граната, наподобие Ф-1. Я её пнул обратно к нему, и она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели “птички”, но противник был уничтожен», — приводит слова Гагиева Минобороны РФ.
По словам разведчика, украинские бойцы находились в укреплённой точке и пытались укрыться от российских подразделений. Он отметил, что позиция противника обеспечивала обзор местности, однако попытка атаки завершилась их ликвидацией.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили украинский дрон «Дартс» воздушным тараном. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» зафиксировали цель во время разведполёта над правым берегом Днепра. Оператор «Бумеранга-10» обнаружил аппарат ВСУ и направил российский дрон на сближение. После принятия решения о таранном методе российский беспилотник нанёс серию ударов по левому крылу «Дартса». Украинский аппарат потерял устойчивость, рухнул и взорвался.
