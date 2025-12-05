Российский боец пнул брошенную в него граната и ликвидировал противника

«Там сидело два противника. Я сразу предложил сдаться. Он выкинул гранату, и она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я её, может быть, даже и не заметил бы. Это была американская граната, наподобие Ф-1. Я её пнул обратно к нему, и она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели “птички”, но противник был уничтожен», — приводит слова Гагиева Минобороны РФ.