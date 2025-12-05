Ричмонд
Европейские лидеры призвали Зеленского не идти на компромиссы с Россией

Макрон подчеркнул, что Вашингтону нужно чётко разъяснить, каким образом США будут обеспечивать защиту Украины.

Источник: Аргументы и факты

Европейские руководители посоветовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России, если США не предоставят чёткие и надежные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Это сообщение было передано Зеленскому в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник. В беседе приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они подчеркнули важность роли США в обеспечении безопасности Украины в контексте возможной сделки с Россией.

По данным газеты, Макрон подчеркнул, что Вашингтону нужно чётко разъяснить, каким образом США будут обеспечивать защиту Украины, прежде чем Киев примет окончательные условия соглашения с Москвой.

