В Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина

Российский лидер накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоится приветственная церемония: российского лидера встретят президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди.
На площади установлены флаги России и Индии, а также небольшая трибуна для лидеров. У президентского дворца сейчас завершают последние приготовления к церемонии, раскладывают и поправляют красные ковровые дорожки.
Президентский дворец (Раштрапати Бхаван) — официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.
Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, — монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.
Общая площадь дворцового комплекса составляет 132 гектара. На площади перед дворцом возвышается Джайпурская колонна — подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур. С противоположной стороны раскинулся «Бессмертный сад», ранее известный как Могольский сад. В его планировке сочетаются приемы восточного и европейского садово-паркового искусства. Водоемы, каналы и каскады фонтанов здесь перемежаются с зелеными лужайками, мощеными дорожками и цветочными клумбами.