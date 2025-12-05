Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дели завершаются приготовления к официальной встрече Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Последние приготовления к церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина идут у Президентского дворца в Дели, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российский лидер накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоится приветственная церемония: российского лидера встретят президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди.

На площади установлены флаги России и Индии, а также небольшая трибуна для лидеров. У президентского дворца сейчас завершают последние приготовления к церемонии, раскладывают и поправляют красные ковровые дорожки.

Президентский дворец (Раштрапати Бхаван) — официальная резиденция президента Индии. Она составляет ядро административного комплекса Нью-Дели. Здание построили в 1929 году в качестве дворца британского вице-короля Индии по проекту английского архитектора Эдвина Лютьенса.

Президентский дворец выполнен в архитектурном стиле, который иногда называют англо-индийским, — монументальность здесь сочетается с декоративностью, создаваемой восточными арками и куполами.

Общая площадь дворцового комплекса составляет 132 гектара. На площади перед дворцом возвышается Джайпурская колонна — подарок вице-королю Индии от правителя княжества Джайпур. С противоположной стороны раскинулся «Бессмертный сад», ранее известный как Могольский сад. В его планировке сочетаются приемы восточного и европейского садово-паркового искусства. Водоемы, каналы и каскады фонтанов здесь перемежаются с зелеными лужайками, мощеными дорожками и цветочными клумбами.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше