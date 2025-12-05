Ричмонд
Встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась

Переговоры американской и украинской делегаций в Майами завершились. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости». На данный момент официального заявления дипломатов нет.

Источник: Life.ru

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Детали обсуждения не раскрываются.

Ранее стало известно, что европейские лидеры дали Владимиру Зеленскому жёсткую рекомендацию: не идти на уступки России, пока США не дадут чётких гарантий безопасности для Украины. Они подчеркнули, что американцы должны играть ключевую роль в любых договоренностях. Макрон, например, сказал, что Вашингтону следует четко обозначить, как он собирается защищать Украину.

