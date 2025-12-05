«Представляете, безобразие какое»: Путин шутливо оценил прошедшие переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер Владимир Путин с юмором прокомментировал продолжительность своих переговоров с американскими представителями, которые состоялись 2 декабря. В интервью телеканалу India Today он отметил, что встреча длилась пять часов и была необходимой, несмотря на свою утомительность.
Путин в беседе с журналистами с иронией заметил, что встреча продолжалась целых пять часов и ему самому она уже надоела. Он также пошутил над дисбалансом, поскольку с американской стороны было два участника, а он был один.
«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?» — пошутил президент.
Переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера прошли в Кремле 2 декабря. Центральной темой обсуждения стал мирный план Вашингтона относительно ситуации на Украине.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление. Она отметила, что детали состоявшейся беседы не будут преданы огласке для широкой общественности.
Захарова подчеркнула, что мировое сообщество устало от агрессивных и деструктивных заявлений. По ее словам, эти заявления похожи на разрушительные информационные волны, идущие из стран Западной Европы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал формат диалога. Он заявил, что переговоры такого уровня должны вестись в тишине, а Россия не является сторонницей так называемой мегафонной дипломатии.
Песков выразил мнение, что американские партнеры придерживаются аналогичного подхода. Это создает основу для более предметного и доверительного обсуждения сложных вопросов.
В администрации США высоко оценили прошедшую встречу. Источник в Белом доме сообщил, что переговоры прошли на высоком уровне и были очень продуктивными для обеих сторон.
Отмечается, что в ходе длительной беседы стороны детально обсудили широкий круг вопросов. Эти вопросы были непосредственно связаны с конфликтом на территории Украины.
Помощник президента России Юрий Ушаков подвел предварительные итоги контактов. Он констатировал, что сразу после переговоров мир на Украине не стал ближе, но диалог был важен.
Ушаков добавил, что впереди предстоит еще очень большая работа как в Москве, так и в Вашингтоне. Стороны условились продолжать контакты для поиска взаимоприемлемых решений.