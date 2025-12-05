Ричмонд
Попытка установки флага боевиками ВСУ закончилась встречей с дроном

По информации источников, группа военнослужащих противника с флагом ликвидирована в зоне ответственности ГрВ «Восток».

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения дроном группы украинских боевиков на одном из участков в зоне СВО опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По информации источников канала, группа военнослужащих противника была выявлена в зоне ответственности российской группировки войск «Восток».

В сообщении отмечается, что боевики ВСУ несли с собой украинский флаг.

«Судя по всему, группа или направлялась на демонстративный флаговтык, или откатывалась после оного», — говорится в публикации.

Сообщается, что для поражения выявленной группы украинских военных был применен FPV-дрон.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими беспилотниками укрытий украинских боевиков в Запорожской области.