Попытка установки флага боевиками ВСУ закончилась встречей с дроном

Кадры поражения дроном группы украинских боевиков на одном из участков в зоне СВО опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, группа военнослужащих противника была выявлена в зоне ответственности российской группировки войск «Восток».
В сообщении отмечается, что боевики ВСУ несли с собой украинский флаг.
«Судя по всему, группа или направлялась на демонстративный флаговтык, или откатывалась после оного», — говорится в публикации.
Сообщается, что для поражения выявленной группы украинских военных был применен FPV-дрон.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими беспилотниками укрытий украинских боевиков в Запорожской области.