МИД заявил, что Беларусь готова к диалогу с Европой для решения проблем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета. Подробности пишет Sputnik.by.
На пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене заместитель главы МИД уточнил, что Беларуси не намерена компенсировать последствия чужих ошибок. И добавил, что страна всегда остается открытой к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем.
— Кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ, — заявил Игорь Секрета.
По его словам, выстроенная система безопасности оказалась фактически разрушена: заморожены оказались прежние переговорные форматы, доверие сведено к нулю, остановлены механизмы контроля над вооружениями. Секрета обратил внимание, что кризис назревал почти три десятилетия, постепенно разрушая принцип неделимости безопасности, а также подпитывая уверенность в давлении как инструмента политики.
— Сегодня государства все чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.
Он сообщил, что Беларусь ощущает последствия происходящего непосредственно: на границах создаются новые заградительные сооружения, закрываются пограничные переходы. Кроме того, искусственно выстраиваются новые линии раздела. Также большие средства уходят на милитаризацию.
— Мы видим, как политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы — прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений, — заметил Игорь Секрета.
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Беларусь готова вести разговор честно, профессионально, взаимоуважительно.
