МИД заявил, что Беларусь готова к диалогу с Европой для решения проблем

МИД Беларуси заявил про готовность к диалогу с Европой для решения проблем.

Источник: Комсомольская правда

МИД заявил, что Беларусь готова к диалогу с Европой для решения проблем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета. Подробности пишет Sputnik.by.

На пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене заместитель главы МИД уточнил, что Беларуси не намерена компенсировать последствия чужих ошибок. И добавил, что страна всегда остается открытой к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем.

— Кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ, — заявил Игорь Секрета.

По его словам, выстроенная система безопасности оказалась фактически разрушена: заморожены оказались прежние переговорные форматы, доверие сведено к нулю, остановлены механизмы контроля над вооружениями. Секрета обратил внимание, что кризис назревал почти три десятилетия, постепенно разрушая принцип неделимости безопасности, а также подпитывая уверенность в давлении как инструмента политики.

— Сегодня государства все чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Он сообщил, что Беларусь ощущает последствия происходящего непосредственно: на границах создаются новые заградительные сооружения, закрываются пограничные переходы. Кроме того, искусственно выстраиваются новые линии раздела. Также большие средства уходят на милитаризацию.

— Мы видим, как политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы — прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений, — заметил Игорь Секрета.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Беларусь готова вести разговор честно, профессионально, взаимоуважительно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.

Тем временем Лукашенко сказал, что европейцы не выиграют войну и им стоит поумнеть.

Кроме того, РИА Новости сообщило, что Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав Беларусь.

