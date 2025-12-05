МИД заявил, что Беларусь готова к диалогу с Европой для решения проблем

На пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене заместитель главы МИД уточнил, что Беларуси не намерена компенсировать последствия чужих ошибок. И добавил, что страна всегда остается открытой к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем.