В сети появились кадры подготовки к церемонии встречи Путина в Нью-Дели

В Индии завершают последние приготовления к официальной церемонии встречи Владимира Путина, которая пройдёт утром 5 декабря у Президентского дворца.

Источник: Аргументы и факты

В столице Индии проходят последние приготовления к церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина на площади у Президентского дворца. Мероприятие станет ключевым моментом второго дня госвизита российского лидера.

Церемония состоится утром 5 декабря. В ней, помимо премьер-министра Индии, примет участие президент страны Драупади Мурму.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Дели разместили плакаты с изображениями Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, подготовленные к визиту российского лидера: на одних баннерах изображён только Путин, на других — оба руководителя, а подписи выполнены на русском и хинди.

