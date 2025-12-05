Российский дрон нашел и оставил на кладбище прятавшегося там боевика ВСУ

В Сети появилось видео охоты российского дрона на украинского боевика на одном из участков в зоне СВО.
Судя по опубликованным кадрам, украинский военный пытался спрятаться на территории кладбища. Однако оператор БПЛА нашел его под одним из деревьев.
Боевик ВСУ держал в руках некий прибор. Предположительно, это было устройство радиоэлектронной борьбы. Но оно не спасло украинского военного от атаки дрона.
Ранее были опубликованы кадры атаки беспилотника на группу военнослужащих ВСУ, несших украинский флаг.
