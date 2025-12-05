Суд в Красноярском крае отстранил главу района по утрате доверия

Главу Тасеевского района Красноярского края досрочно лишили полномочий по решению суда. Поводом стала прокурорская проверка, начатая после жалобы фермера. Об этом сообщили 5 декабря в прокуратуре Красноярского края.
В ноябре 2024 года руководитель фермерского хозяйства обратилась к прокурору края. Женщина сообщила, что в декабре 2023 и мае 2024 годов просила районную администрацию предоставить ей в аренду три земельных участка общей площадью более 300 гектаров. Однако глава района отказал, сославшись на то, что земля якобы уже занята.
Проверка показала, что на момент обращения фермера земля была свободна, а других заявлений на нее не поступало. Выяснилось, что участки в итоге получила в аренду местная жительница, которая является тещей сына или сватьей главы района. Свое заявление она подала уже после отказа сельхозпроизводителю.
По материалам проверки было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также выяснилось, что чиновник не уведомил комиссию по противодействию коррупции о конфликте интересов при заключении договора аренды. Хотя позже комиссия сочла родство не создающим конфликта, прокурор с этим не согласился и внес представление в районный Совет депутатов.
После того, как депутаты дважды проигнорировали требование, прокурор обратился в суд с иском о признании их бездействия незаконным и о досрочном прекращении полномочий главы района в связи с утратой доверия. Суд иск удовлетворил. Расследование уголовного дела подходит к концу. Бывшему руководителю грозит от трех до десят лет лишения свободы.