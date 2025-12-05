Суд в Красноярском крае отстранил главу района по утрате доверия

Проверка показала, что на момент обращения фермера земля была свободна, а других заявлений на нее не поступало. Выяснилось, что участки в итоге получила в аренду местная жительница, которая является тещей сына или сватьей главы района. Свое заявление она подала уже после отказа сельхозпроизводителю.