Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на границе Польши с Беларусью был продлен еще на 90 дней. Постановление об этом было размещено 3 декабря в Законодательном вестнике. Оно вступит в силу 5 декабря.