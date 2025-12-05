Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. Подробности приводит РИА Новости.
Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на границе Польши с Беларусью был продлен еще на 90 дней. Постановление об этом было размещено 3 декабря в Законодательном вестнике. Оно вступит в силу 5 декабря.
Указанный запрет на пребывание дал возможность польским властям эффективно бороться с нелегальной миграцией. Согласно информации, надежность границы возросла до 98%.
