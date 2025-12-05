Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году

«В ответе комиссии по обороне министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания даст 9,4 миллиарда крон. В прошлом году мы дали 16,5 миллиарда крон, а годом до того это было почти 19 миллиардов крон», — говорится в публикации.