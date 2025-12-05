Ричмонд
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году, передает телерадиокомпания DR.

Источник: Freepik

«В ответе комиссии по обороне министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания даст 9,4 миллиарда крон. В прошлом году мы дали 16,5 миллиарда крон, а годом до того это было почти 19 миллиардов крон», — говорится в публикации.

Ссылаясь на данные Минобороны страны, телерадиокомпания привела график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине. Так, в 2027 году Копенгаген планирует отправить Киеву 7,1 миллиарда крон, а в 2028-м — уже только миллиард.

Завод Fire Point в Дании

В понедельник датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства на юге страны предприятия по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point. По словам ее директора в Дании Вячеслава Бондарчука, изготовление горючего начнется в течение 2026 года.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва ответит на угрозы безопасности, связанные со строительством предприятия.

