Аналитики НАТО неожиданно отметили прогресс РФ в использовании морских дронов

Согласно украинским данным, «Симферополь» изначально строился как рыболовецкий траулер на заводе «Кузница на Рыбальском» и был спущен на воду в 2019 году. Позже в Одессе он был дооснащён оборудованием для радиотехнической разведки, включая станцию «Мельхиор». Судно имело длину 55 метров, водоизмещение около 1,2 тыс. тонн и, по оценкам местных СМИ, обладало большей скоростью, чем базовые показатели траулера.