Аналитики НАТО неожиданно отметили прогресс РФ в использовании морских дронов

Западные эксперты фиксируют заметный рост российских возможностей в области безэкипажных судов и считают, что Москва активно адаптируется к изменяющимся условиям современной войны. Такой вывод содержится в обзоре Военного колледжа НАТО, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
В документе напоминается, что 28 августа российские военные впервые применили морской дрон для атаки на украинский корабль «Симферополь», который затонул после поражения. Эксперты подчеркивают: этот эпизод стал не только технологической демонстрацией, но и подтверждением курса на широкое внедрение роботизированных систем в боевых действиях.
Аналитики допускают, что подобные средства могут использоваться для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. Среди возможных будущих целей упоминаются корабли, переданные Киеву Великобританией, Францией, Швецией и США, находящиеся в акватории Чёрного моря, а также на реках Дунай и Днепр.
Минобороны России сообщило, что удар был нанесён по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» в устье Дуная. Это первый корабль ВМС Украины, уничтоженный с помощью безэкипажного катера. Киев признал потерю судна и сообщил о двоих погибших.
Согласно украинским данным, «Симферополь» изначально строился как рыболовецкий траулер на заводе «Кузница на Рыбальском» и был спущен на воду в 2019 году. Позже в Одессе он был дооснащён оборудованием для радиотехнической разведки, включая станцию «Мельхиор». Судно имело длину 55 метров, водоизмещение около 1,2 тыс. тонн и, по оценкам местных СМИ, обладало большей скоростью, чем базовые показатели траулера.
По мнению экспертов НАТО, использование подобных систем России демонстрирует растущую автономность и технологичность её военно-морских операций.
