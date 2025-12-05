Президент обозначил меры по развитию Сырдарьинской области — главное

«В следующем году в Сырдарьинском районе совместно с китайскими партнерами будет запущен проект по производству автомобилей стоимостью $122 млн. Недавно в сотрудничестве с Казахстаном в этом районе дан старт деятельности Центра международной промышленной кооперации Центральной Азии. На его территории уже к концу первого квартала следующего года начнут работать 14 промышленных предприятий общей стоимостью $300 млн, а в 2026 году планируется размещение еще 40 новых проектов на сумму $720 млн.», — отмечалось на заседании.