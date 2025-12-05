Встреча представителей Украины и США в Майами завершилась

В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США. Об этом сообщает украинская газета «Общественное. Новости» со ссылкой на собственные источники.
О намерении Киева и Вашингтона провести переговоры в Майами сообщалось еще несколько дней назад. Тогда озвучивалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Однако какие-либо другие подробности не проводились.
Тем не менее, встреча состоялась и даже успела завершиться. Известно, что помимо Умерова с украинской стороны в ней участвовал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Тем не менее, какие-либо детали переговоров все еще остаются неизвестными.
Немногим ранее о встрече украинской и американской делегации высказывались в Киеве. Там подчеркивали, что данные переговоры не будут прямым продолжением мирных переговоров по урегулированию конфликта. По словам источника газеты Financial Times, Вашингтон намеревался только подвести итоги недавних переговоров в Москве.