Выяснилось, что встреча делегаций США и Украины состоялась

Украинские СМИ сообщили об окончании переговоров в Майами, где прошла встреча представителей Вашингтона и Киева на фоне продолжающихся консультаций о путях урегулирования конфликта.
С украинской стороны в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Какие темы обсуждались и к каким выводам пришли стороны, не раскрывается.
Ранее агентство Associated Press информировало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены встретиться с Умеровым 4 декабря. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтверждала, что глава СНБО направится в Соединённые Штаты для повторных консультаций.
Переговоры в Майами стали продолжением контактов после встречи Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным 2 декабря в Кремле. Тогда стороны в течение пяти часов обсуждали предложения, отражённые в четырёх документах к американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что разговор был содержательным и касался сути переданных Вашингтоном инициатив.
