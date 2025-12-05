Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

На данный момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом не планируется. Тем не менее, такая беседа может быть легко организована в любой момент. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На тему контактов глав России и США представитель президента высказался в пятницу, 5 декабря. Тогда он пообщался с журналистами и сообщил, что пока каких-либо контактов не планируется. В том числе, не готовится телефонный разговор. Тем не менее, при возникновении соответствующей необходимости такую беседу легко можно организовать.
Тем временем сам Трамп высказался о переговорах Владимира Путина с представителями Белого дома в Кремле. Он сообщил, что диалог прошел успешно.