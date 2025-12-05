Ричмонд
Ушаков: беседа Путина и Моди наедине продлилась более 2,5 часа

Путин прибыл в Индию с официальным визитом 4 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Приватная беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди продлилась более 2,5 часа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как известно, 4 декабря начался официальный визит Владимира Путина в Индию. Прямо у трапа самолета его лично встретил премьер страны Нарендра Моди, после чего политики тепло вместе уехали на неформальный обед, сев в один автомобиль. Однако какие-либо детали их непосредственной беседы оставались неизвестными.

И теперь, 5 декабря, Юрий Ушаков раскрыл подробности. Он подчеркнул, что беседа Путина и Моди в формате тет-а-тет продлилась больше двух с половиной часов.

Тогда же Ушаков высказался о возможных контактах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что пока телефонный разговор глав государств не планируется.

