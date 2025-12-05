Ушаков: Кремль ждет реакцию США по итогам переговоров Путина с Уиткоффом

Администрация президента России ожидает ответа от американской стороны после состоявшихся в Москве переговоров. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — добавил Ушаков в беседе с журналистами.
Помощник российского лидера уточнил, что дату возможной новой встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом пока не назначили.
Ранее российский лидер в интервью India Today с иронией прокомментировал продолжительность переговоров с американцами 2 декабря. Путин отметил, что обсуждение длилось пять часов и было утомительным, но необходимым.
Он также пошутил, что ему самому встреча уже надоела. Президент сыронизировал над дисбалансом, поскольку выступал один против двух собеседников с американской стороны.