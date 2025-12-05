Юрий Слюсарь рассказал о решении вопроса с нехваткой автобусов в Ростове

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямой трансляции программы «Разговор напрямую» рассказал о конкретных шагах, направленных на решение проблемы дефицита автобусов в городских маршрутах Ростова-на-Дону. Он признал, что общественный транспорт является одной из наиболее острых проблем для жителей.
— Нерегулярность выхода автобусов на линии в значительной степени продиктована большим дефицитом водителей. Проблема, которую перевозчики, к сожалению, до сих пор решить не могут, — отметил губернатор.
Он привел статистику: из 900 автобусов, расписанных по маршрутам, на линии ежедневно выходит только около 500, то есть чуть более 50%.
Для немедленного воздействия на ситуацию уже приняты административные меры.
— Буквально несколько дней назад город переподписал дополнительные соглашения с каждым перевозчиком и в три раза увеличил размер штрафов за невыход автобуса на линию.
Одновременно утверждена дорожная карта, согласно которой выход транспорта должен поэтапно вырасти с текущих 55% до 90% к середине 2026 года.
В качестве оперативной меры на отдельных маршрутах планируется замена автобусов средней вместимости на сочлененные машины — «гармошки», что позволит сразу увеличить пассажировместимость.
Для решения же кадровой проблемы, лежащей в основе кризиса, губернатор видит необходимость в системных изменениях.
— Необходимы системные меры по подготовке водительского состава. Это учебно-производственные центры, опыт, который мы посмотрели в других регионах.
Также рассматривается возможность большего привлечения женщин к профессии водителя.
Стратегическим решением должно стать изменение модели контрактов с перевозчиками.
— Стратегически это так называемые брутто-контракты, когда мы будем платить не за перевозку пассажиров, а просто за выполнение транспортной работы за километр, — пояснил Юрий Слюсарь.
Первой областью применения такой модели с 2026 года станут социально значимые маршруты до садовых товариществ, на субсидирование которых из областного бюджета уже выделено 280 миллионов рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.