Кремль ждёт реакцию США после переговоров Путина и Уиткоффа

Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает ответа Вашингтона по итогам обсуждений, прошедших во вторник в Кремле.

Кремль ожидает реакцию Вашингтона на результаты обсуждений, которые Владимир Путин провёл во вторник со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что Москва рассчитывает получить позицию американской стороны по итогам состоявшейся беседы.

Также Ушаков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не планируется, однако его могут оперативно организовать, отметив, что такие контакты согласуются быстро.

Как сообщалось ранее, Россия провела в Москве переговоры между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча носила рабочий характер, поэтому её детали не будут опубликованы; по её словам, обсуждение было ориентировано на конкретный результат, и раскрывать содержание переговоров не планируется.

