«Ланцет» уничтожил направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Кадры уничтожения в Черном море безэкипажного катера ВСУ опубликовал в пятницу Telegram-канал центра «Рубикон».
Сообщается, что оснащенный ракетами украинский надводный дрон, который двигался к Крыму, был выявлен российскими операторами БПЛА в ночь на четверг.
Информацию об обнаруженном безэкипажном катере ВСУ передали расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который успешно поразил цель.
«В результате удара катер был уничтожен. Расстояние от точки запуска — 104 километра», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о ликвидации российскими военными в Черном море двух безэкипажных катеров ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше