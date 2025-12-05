Ричмонд
«Ланцет» уничтожил направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

По информации источников, цель была поражена с расстояния более 100 километров.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения в Черном море безэкипажного катера ВСУ опубликовал в пятницу Telegram-канал центра «Рубикон».

Сообщается, что оснащенный ракетами украинский надводный дрон, который двигался к Крыму, был выявлен российскими операторами БПЛА в ночь на четверг.

Информацию об обнаруженном безэкипажном катере ВСУ передали расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который успешно поразил цель.

«В результате удара катер был уничтожен. Расстояние от точки запуска — 104 километра», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о ликвидации российскими военными в Черном море двух безэкипажных катеров ВСУ.

