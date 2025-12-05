Ушаков: контакты Путина и Трампа быстро организуют при появлении предпосылок

Контакты президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом можно организовать достаточно быстро, если для подобного появятся конкретные предпосылки. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Представитель главы государства подчеркнул, что сам процесс организации переговоров Путина и Трампа является весьма легким. Отличным примером, отметил Ушаков, здесь является встреча на Аляске.
«Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились», — сказал он.
Поэтому при необходимости организовать новые контакты проблем также не возникнет. Вся работа может быть проведена оперативно.
«Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро», — добавил Ушаков.
Немногим ранее помощник президента РФ высказался о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа. Он сообщил, что пока такая беседа не планируется.