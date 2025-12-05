Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: контакты Путина и Трампа быстро организуют при появлении предпосылок

Ушаков напомнил о переговорах на Аляске и подчеркнул, что контакты Путина и Трампа организовываются быстро.

Источник: Комсомольская правда

Контакты президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом можно организовать достаточно быстро, если для подобного появятся конкретные предпосылки. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель главы государства подчеркнул, что сам процесс организации переговоров Путина и Трампа является весьма легким. Отличным примером, отметил Ушаков, здесь является встреча на Аляске.

«Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились», — сказал он.

Поэтому при необходимости организовать новые контакты проблем также не возникнет. Вся работа может быть проведена оперативно.

«Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро», — добавил Ушаков.

Немногим ранее помощник президента РФ высказался о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа. Он сообщил, что пока такая беседа не планируется.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше