Ушаков: Путин и Трамп пока не планируют проводить телефонный разговор

На данный момент в графике президента России Владимира Путина отсутствует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Несмотря на это, он добавил, что такие переговоры можно очень легко организовать. В пример политик привел встречу в Анкоридже, о которой Москва узнала за три дня до ее проведения.
— Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро, — цитирует его ТАСС.
По словам Ушакова, Кремль сейчас ждет реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом.
В этот же день в Майами завершилась встреча американской и украинской делегаций. Со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
На встрече Путина и Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.