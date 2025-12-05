Ушаков: Переговоры Трампа и Путина сейчас не планируются, но это легко устроить

Организовать телефонную беседу или даже очную встречу глав государств крайне просто, если для этого есть нужные предпосылки. В этом случае процесс занимает считанные дни, подчёркивает Ушаков.
«Понимаете, это всё очень легко организовывается. Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро», — указал он.
Однако в данный момент речи об организации телефонных переговоров между Путиным и Трампом не ведётся.
Ранее российский президент отметил, что глава Соединённых Штатов не принимает решения «с потолка». При этом Владимир Путин уверен, что Дональд Трамп искренне желает добиться урегулирования украинского конфликта и имеет представление о том, как это можно сделать.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.