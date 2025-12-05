Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Переговоры Трампа и Путина сейчас не планируются, но это легко устроить

В настоящий момент Москва и Вашингтон не планируют телефонную беседу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

Организовать телефонную беседу или даже очную встречу глав государств крайне просто, если для этого есть нужные предпосылки. В этом случае процесс занимает считанные дни, подчёркивает Ушаков.

«Понимаете, это всё очень легко организовывается. Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро», — указал он.

Однако в данный момент речи об организации телефонных переговоров между Путиным и Трампом не ведётся.

Ранее российский президент отметил, что глава Соединённых Штатов не принимает решения «с потолка». При этом Владимир Путин уверен, что Дональд Трамп искренне желает добиться урегулирования украинского конфликта и имеет представление о том, как это можно сделать.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше