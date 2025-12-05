Ушаков раскрыл, поговорят ли Путин и Трамп в ближайшее время

Ранее о возможности оперативной организации разговора Путина и Трампа сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что при необходимости контакт двух лидеров можно установить «моментально». Тогда в Кремле также напоминали, что Россия сохраняет готовность к урегулированию ситуации на Украине, а задержки в переговорах объяснялись проблемами со стороны Киева.