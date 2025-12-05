Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков раскрыл, поговорят ли Путин и Трамп в ближайшее время

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, однако может быть легко организован. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кремль ожидает реакцию коллег из США на прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, заявил Ушаков.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, однако может быть легко организован. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Телефонного разговора с Трампом в графике Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого помощник президента отметил, что Кремль ожидает реакцию Вашингтона по итогам прошедшей встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла во вторник, второго декабря. Основной темой обсуждения стал американский план по украинскому урегулированию.

Ранее о возможности оперативной организации разговора Путина и Трампа сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что при необходимости контакт двух лидеров можно установить «моментально». Тогда в Кремле также напоминали, что Россия сохраняет готовность к урегулированию ситуации на Украине, а задержки в переговорах объяснялись проблемами со стороны Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше