Ушаков раскрыл, поговорят ли Путин и Трамп в ближайшее время

Кремль ожидает реакцию коллег из США на прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, заявил Ушаков.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, однако может быть легко организован. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Телефонного разговора с Трампом в графике Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого помощник президента отметил, что Кремль ожидает реакцию Вашингтона по итогам прошедшей встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла во вторник, второго декабря. Основной темой обсуждения стал американский план по украинскому урегулированию.
Ранее о возможности оперативной организации разговора Путина и Трампа сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что при необходимости контакт двух лидеров можно установить «моментально». Тогда в Кремле также напоминали, что Россия сохраняет готовность к урегулированию ситуации на Украине, а задержки в переговорах объяснялись проблемами со стороны Киева.