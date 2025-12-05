Путин назвал лучшими в мире танки, которые делают на свердловском заводе

Вы сейчас назвали Су-57. Но Индия пользуется и другими нашими машинами, самолетами. А производство бронированной техники? Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире.
ЕАН сообщал, что в начале ноября Нижнетагильский Уралвагонзавод направил в российскую армию партию огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
В пресс-службе предприятия уточнили, что эта партия снабжена новым защитным комплексом от дронов, при его разработке был учтен опыт боевого применения. Машины базируются на шасси танка Т-72. Они уже доказали свою эффективность в зоне СВО, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику противника.