Путин назвал лучшими в мире танки, которые делают на свердловском заводе

Российские танки Т-90, которые производит свердловский «Уралвагонзавод», — одни из самых лучших в мире. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Источник: ЕАН

Журналистка телеканала India Today спросила у российского президента о том, когда Индии можно ожидать поставку российской системы С-400 и Су-57.

Вы сейчас назвали Су-57. Но Индия пользуется и другими нашими машинами, самолетами. А производство бронированной техники? Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире.

Владимир Путин
президент РФ

ЕАН сообщал, что в начале ноября Нижнетагильский Уралвагонзавод направил в российскую армию партию огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

В пресс-службе предприятия уточнили, что эта партия снабжена новым защитным комплексом от дронов, при его разработке был учтен опыт боевого применения. Машины базируются на шасси танка Т-72. Они уже доказали свою эффективность в зоне СВО, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику противника.