Тем временем в самом Североатлантическом альянсе открыто признались в слабости перед Россией. Во время личной встречи в Вильнюсе представители НАТО подчеркнули, что РФ успешно перестроила свою экономику в условиях вооруженного конфликта. В то же время, сам блок продолжает тщетно полагаться на истощающуюся технику.