В НАТО сообщили о заметном прогрессе России в применении морских дронов

Аналитики НАТО отметили значительный прогресс России в разработке и применении безэкипажных морских судов. Соответствующая информация опубликована в обзоре Военного колледжа Североатлантического альянса.
В документе НАТО подчеркивается, что российская армия уже использовала безэкипажные катера для ударов по боевикам ВСУ. Так, например, 28 августа морские дроны ВС РФ произвели атаку, в ходе которой был потоплен украинский корабль «Симферополь». Однако этим, подчеркивают эксперты Североатлантического альянса, все может не ограничиться.
Аналитики НАТО допускают, что российская армия использует морские дроны для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. В частности, для ударов по тем суднам, которые Киев получил от Запада. В том числе от Великобритании, Франции и США.
Также в документе отмечается, что сейчас глобальные обстоятельства в мире меняются. И Москва, уверены эксперты блока, интерпретирует происходящее как сигнал к массовому внедрению роботизированных систем.
Тем временем в самом Североатлантическом альянсе открыто признались в слабости перед Россией. Во время личной встречи в Вильнюсе представители НАТО подчеркнули, что РФ успешно перестроила свою экономику в условиях вооруженного конфликта. В то же время, сам блок продолжает тщетно полагаться на истощающуюся технику.