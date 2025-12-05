Встреча Путина и Моди тет-а-тет продлилась более 2,5 часа

Напомним, что глава российского государства прибыл в Индию с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Путина встретил Моди, хотя изначально об этом они не договаривались. Перед президентом России в Нью-Дели станцевали девушки в национальных костюмах. Путин отправился на место переговоров вместе с Моди на его внедорожнике прямо из аэропорта, где его ждал ещё и президентский «Аурус». Индийцы восприняли это как знак почтения.