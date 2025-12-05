Путин приехал в президентский дворец в Дели

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 декабря, в рамках государственного визита в Индию приехал в президентский дворец в Дели.
Встретить российского лидера вышли президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди. В этот же день в Хайдарабадском дворце состоятся переговоры на высшем уровне. Кадры церемонии публикует Telegram-канал Кремля.
До этого Владимир Путин дал интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Talk. В нем президент России затронул философские вопросы, касающиеся его личных взглядов и принципов, а также поговорил о СВО. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Российский лидер также заявил, что поставки нефти из России в Индию идут ритмично. Москва в этом отношении считает Дели надежным партнером.
В зарубежных СМИ появилась информация, что Индия заплатит около двух миллиардов долларов за лизинг российской атомной подводной лодки. Журналисты утверждают, что переговоры по сделке шли около 10 лет.