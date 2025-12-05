Ричмонд
Появились кадры прибытия Путина на церемонию встречи с Мурму и Моди

В Нью-Дели показали момент приезда российского лидера к Президентскому дворцу, где его встретили премьер-министр Индии и глава государства.

В сети появились кадры прибытия Владимира Путина на церемонию официальной встречи в Президентском дворце в рамках государственного визита в Индию.

Российский лидер подъехал к резиденции, где его поприветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. Во время церемонии оркестр исполнил гимн России.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели завершаются приготовления к церемонии официальной встречи Владимира Путина на площади у Президентского дворца, которая станет ключевым событием второго дня его государственного визита и пройдёт утром 5 декабря с участием премьера Нарендры Моди и президента Индии Дроупади Мурму.

