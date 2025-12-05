Ушаков: дата следующей встречи с Уиткоффом ещё не определена

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не установлена.
«Нет, с Уиткоффом нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли информация о дате новой встречи со спецпосланником президента США.
Напомним, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине, в рамках которого США предложили разделить 27 пунктов плана на четыре пакета и обсуждать их по отдельности.
Ранее сообщалось, что Кремль ждёт от Вашингтона реакцию на результаты переговоров Владимира Путина с спецпосланником США Стивом Уиткоффом.