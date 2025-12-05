Ушаков: дата следующей встречи с Уиткоффом ещё не определена

Напомним, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине, в рамках которого США предложили разделить 27 пунктов плана на четыре пакета и обсуждать их по отдельности.