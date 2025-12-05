Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: дата следующей встречи с Уиткоффом ещё не определена

Кремль ждёт от Вашингтона реакцию на результаты переговоров Путина с Уиткоффом.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не установлена.

«Нет, с Уиткоффом нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли информация о дате новой встречи со спецпосланником президента США.

Напомним, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине, в рамках которого США предложили разделить 27 пунктов плана на четыре пакета и обсуждать их по отдельности.

Ранее сообщалось, что Кремль ждёт от Вашингтона реакцию на результаты переговоров Владимира Путина с спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше