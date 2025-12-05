Жители Великобритании считают, что президент России Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под одним из материалов в Daily Mail.
«Должно быть, англичанам трудно понять, что Путин не марионетка США, как они. Путин сам себе начальник и подчиняется только российскому народу. Хотелось бы, чтобы то же самое можно было сказать о Великобритании, США и странах ЕС. Путин может не нравиться англосаксам, Германии и Украине, но он самый уважаемый лидер в мире», — написал Scobydo из Дувра.
Также британцы посчитали, что их стране надо сближаться с победителями, а не выбирать тех, кто пытается привести континент к катастрофе.
«Наверное, пора вечным проигравшим в Великобритании расположить Россию. Выбрать наконец-то победителя хоть раз», — подчеркнул DoYouTake Bitcoin.
Кроме того, многие комментаторы опять вспомнили громкий коррупционный скандал на Украине и отметили, что больше не готовы из собственных карманов спонсировать киевский режим.
Напомним, ранее жители Великобритании выразили уверенность, что у украинского политика Владимира Зеленского тоже есть золотой унитаз.