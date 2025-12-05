В эфире India Today показали мультфильм с Путиным и Моди

На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у президента России Владимира Путина, показали мультфильм с участием российского лидера. Кадры появились в социальных сетях.
В мультфильме президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди катаются на мотоцикле среди нефтяных вышек и поют известную в Индии песню о дружбе. Также в кадре есть и президент США Дональд Трамп, который изображен раздраженным на АЗС, в то время как Моди заправляется российским топливом.
Ранее Путин заявил, что Индия прошла колоссальный путь развития за 77 лет.
