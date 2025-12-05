Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал добиться завершения конфликта между Россией и Украиной

Американский президент заявил, что Вашингтон «напряжённо работает» над урегулированием и в конечном итоге сможет положить конец украинскому кризису.

Американский президент заявил, что Вашингтон «напряжённо работает» над урегулированием и в конечном итоге сможет положить конец украинскому кризису. Заявление прозвучало на церемонии зажигания рождественской ели и было опубликовано Белым домом.

По словам Трампа, из девяти конфликтов, которыми, по его утверждению, занималась его администрация, восемь уже урегулированы. Девятым он назвал конфликт между Россией и Украиной. «Я думаю, что в итоге мы это сделаем», — отметил он, говоря о перспективах прекращения боевых действий.

В конце ноября Трамп уже заявлял, что мирная сделка «очень близка». Изначальный проект мирного плана США включал 28 пунктов, затем был сокращён до 22 после консультаций с украинской делегацией в Женеве. Президент России Владимир Путин допускал, что некоторые пункты первой версии могли бы стать основой для будущих договорённостей.

Окончательный текст мирного плана не публиковался. Владимир Зеленский ранее подчёркивал: наиболее чувствительными темами остаются вопросы территорий, российских активов и гарантий безопасности.

2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры по подготовленному США плану с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча продолжалась около пяти часов. Трамп назвал её «очень хорошей», а помощник президента Юрий Ушаков — конструктивной, уточнив, что по территориальным вопросам компромисса пока нет.

Путин, комментируя усилия американского лидера, отметил, что Трамп «абсолютно искренен» в стремлении урегулировать конфликт, и подчеркнул, что США активно ищут пути решения.

Читайте также: Раскрыто, каким принципом Путин руководствуется при принятии решений.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше