Трамп пообещал добиться завершения конфликта между Россией и Украиной

Американский президент заявил, что Вашингтон «напряжённо работает» над урегулированием и в конечном итоге сможет положить конец украинскому кризису. Заявление прозвучало на церемонии зажигания рождественской ели и было опубликовано Белым домом.
По словам Трампа, из девяти конфликтов, которыми, по его утверждению, занималась его администрация, восемь уже урегулированы. Девятым он назвал конфликт между Россией и Украиной. «Я думаю, что в итоге мы это сделаем», — отметил он, говоря о перспективах прекращения боевых действий.
В конце ноября Трамп уже заявлял, что мирная сделка «очень близка». Изначальный проект мирного плана США включал 28 пунктов, затем был сокращён до 22 после консультаций с украинской делегацией в Женеве. Президент России Владимир Путин допускал, что некоторые пункты первой версии могли бы стать основой для будущих договорённостей.
Окончательный текст мирного плана не публиковался. Владимир Зеленский ранее подчёркивал: наиболее чувствительными темами остаются вопросы территорий, российских активов и гарантий безопасности.
2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры по подготовленному США плану с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Встреча продолжалась около пяти часов. Трамп назвал её «очень хорошей», а помощник президента Юрий Ушаков — конструктивной, уточнив, что по территориальным вопросам компромисса пока нет.
Путин, комментируя усилия американского лидера, отметил, что Трамп «абсолютно искренен» в стремлении урегулировать конфликт, и подчеркнул, что США активно ищут пути решения.
