Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели

Российский президент Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели для участия в церемонии официальной встречи с индийским руководством в рамках государственного визита.

В этот же день, в пятницу, в Хайдарабадском дворце состоятся основные российско-индийские переговоры на высшем уровне. Визит российского президента проходит в рамках укрепления стратегического партнёрства между двумя странами.

Президентский дворец Раштрапати Бхаван, построенный в 1929 году по проекту британского архитектора Эдвина Лютьенса, представляет собой монументальное здание в англо-индийском стиле с характерными восточными арками и куполами. Раштрапати Бхаван, изначально служивший резиденцией британского вице-короля, сейчас является официальной резиденцией президента Индии Драупади Мурму и составляет административное ядро Нью-Дели.

Напомним, что глава РФ прибыл в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него состоялась неформальная встреча с индийским премьером Нарендрой Моди. Ранее резидента России Юрий Ушаков отметил, что их переговоры продлились более двух с половиной часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

