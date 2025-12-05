Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели

В этот же день, в пятницу, в Хайдарабадском дворце состоятся основные российско-индийские переговоры на высшем уровне. Визит российского президента проходит в рамках укрепления стратегического партнёрства между двумя странами.
Президентский дворец Раштрапати Бхаван, построенный в 1929 году по проекту британского архитектора Эдвина Лютьенса, представляет собой монументальное здание в англо-индийском стиле с характерными восточными арками и куполами. Раштрапати Бхаван, изначально служивший резиденцией британского вице-короля, сейчас является официальной резиденцией президента Индии Драупади Мурму и составляет административное ядро Нью-Дели.
Напомним, что глава РФ прибыл в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него состоялась неформальная встреча с индийским премьером Нарендрой Моди. Ранее резидента России Юрий Ушаков отметил, что их переговоры продлились более двух с половиной часов.
