Девочку внесли в «Миротворец»* и назвали «обезображенным существом» за мечту стать депутатом

Ранее в базу сайта «Миротворец»* были внесены восемь видных представителей российского спорта. В их числе — бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков, баскетболист Сергей Моня, прославленная теннисистка Надежда Петрова, руководитель Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, первый российский пилот «Формулы-1» Сергей Петров и олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров.