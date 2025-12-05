Девочку внесли в «Миротворец»* и назвали «обезображенным существом» за мечту стать депутатом

Юную россиянку обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, в качестве причины для столь жёсткой формулировки приводится мечта школьницы стать депутатом Госдумы России.
Ранее в базу сайта «Миротворец»* были внесены восемь видных представителей российского спорта. В их числе — бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков, баскетболист Сергей Моня, прославленная теннисистка Надежда Петрова, руководитель Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, первый российский пилот «Формулы-1» Сергей Петров и олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.