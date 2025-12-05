Ричмонд
Девочку внесли в «Миротворец»* и назвали «обезображенным существом» за мечту стать депутатом

Скандально известный украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных 11-летнюю российскую девочку Полину, назвав её «морально обезображенным существом». Данная информация появилась в новой анкете.

Источник: Life.ru

Юную россиянку обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, в качестве причины для столь жёсткой формулировки приводится мечта школьницы стать депутатом Госдумы России.

Ранее в базу сайта «Миротворец»* были внесены восемь видных представителей российского спорта. В их числе — бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков, баскетболист Сергей Моня, прославленная теннисистка Надежда Петрова, руководитель Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, первый российский пилот «Формулы-1» Сергей Петров и олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.