Ушаков заявил, что дата новой встречи Путина с Уиткоффом пока не определена

Дата следующей встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом пока не определена. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На тему будущих контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом представитель Кремля высказался в пятницу, 5 декабря. Тогда он пообщался с журналистами, и те поинтересовались, известна ли дата следующих переговоров. В ответ на это Ушаков подчеркнул, что о подобном пока речи не идет.
«Нет, с Уиткоффом нет», — сказал помощник президента РФ в ответ на вопрос, известна ли дата будущей встречи.
Немногим ранее Ушаков высказался о переговорах Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что на данный момент контакты, в том числе телефонный разговор, не планируются. Однако при необходимости их можно легко и быстро организовать. По примеру того, как все произошло на Аляске.