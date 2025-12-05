Ушаков заявил, что дата новой встречи Путина с Уиткоффом пока не определена

Немногим ранее Ушаков высказался о переговорах Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что на данный момент контакты, в том числе телефонный разговор, не планируются. Однако при необходимости их можно легко и быстро организовать. По примеру того, как все произошло на Аляске.