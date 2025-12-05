Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков заявил, что дата новой встречи Путина с Уиткоффом пока не определена

Ушаков высказался о будущих контактах Путина с Уиткоффом в беседе с журналистами 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Дата следующей встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом пока не определена. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На тему будущих контактов Владимира Путина со Стивом Уиткоффом представитель Кремля высказался в пятницу, 5 декабря. Тогда он пообщался с журналистами, и те поинтересовались, известна ли дата следующих переговоров. В ответ на это Ушаков подчеркнул, что о подобном пока речи не идет.

«Нет, с Уиткоффом нет», — сказал помощник президента РФ в ответ на вопрос, известна ли дата будущей встречи.

Немногим ранее Ушаков высказался о переговорах Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что на данный момент контакты, в том числе телефонный разговор, не планируются. Однако при необходимости их можно легко и быстро организовать. По примеру того, как все произошло на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше