Украина подтвердила появление неизвестных БПЛА около самолета Зеленского

Беспилотники неизвестного происхождения сопровождали самолет главы киевского режима Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина. Об этом сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны», — приводит его слова «РБК-Украина».
Литвин отметили, беспилотники не повлияли на визит Зеленского, программу визита менять не пришлось.
Ранее издание Journal со ссылкой на источники сообщило, что четыре неопознанных беспилотника летели рядом с самолетом главы киевского режима перед посадкой в аэропорту Дублина.
Дроны на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии в преддверии визита. Власти не применили силы ПВО.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ. Эксперт также предположил, что в Дублине могут совершить провокацию против Зеленского для продолжения конфликта на Украине.